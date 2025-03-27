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Bayburt'ta Düzensiz Göçmenler ve İnsan Tacirleri Yakalandı

Bayburt'ta Düzensiz Göçmenler ve İnsan Tacirleri Yakalandı
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Bayburt'ta yapılan operasyon sonucunda 5 düzensiz göçmen ve onları ülkeye sokan 3 insan taciri yakalandı. İki göçmen sınır dışı edilirken, 18 yaşından küçük 3 göçmen sosyal hizmetlere teslim edildi.

Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkan sağlayan 3 insan taciri yakalandı. Yakalanan göçmenlerden ikisi sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 3 göçmen ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye'ye girmelerini sağlayan 3 şüpheli şahıslardan 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli şahıs da serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

İdari işlemleri tamamlanan 5 düzensiz göçmenden ikisi sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük 3 düzensiz göçmen ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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