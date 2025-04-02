Bayburt'ta Durdurulan Araçta 18 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Bayburt'ta durdurulan bir araçta 18 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçtaki şahıslar üzerinde yapılan aramada 18 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT