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Bayburt'ta Beton Mikseri Yola Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana gelen kazada beton mikseri yola devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bayburt- Gümüşhane karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kayışkıran mevkiinden Bayburt'a gelen beton mikseri düz yolda önce yol kenarına çarptı, daha sonra mikser yola devrildi. Kazayı görenler, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı şoför Şaban Karip tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karip hastanede hayatını kaybetti.

Trafik ekiplerince yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Bayburt trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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