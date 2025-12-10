Haberler

Bayburt'ta bazı köy yolları ve geçitler yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle Bayburt'un bazı köy yolları ve önemli geçitleri kış sezonunda araç trafiğine kapatıldı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle Bayburt'un bazı köy yolları ve önemli geçitleri kış sezonunda araç trafiğine kapatıldı. Kılıçkaya, Sorkunlu köylerinin kara yolu ağları, Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ile Soğanlı Geçidi vatandaşların can güvenliği için ulaşıma kapalı tutulacak.

Kış mevsimi boyunca, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle Kılıçkaya köyü kara yolu ağı ile Sorkunlu köyü kara yolu ağı ikinci bir duyuruya kadar kapalı trafiğe kapalı olacak.

Bölgedeki diğer önemli geçit ve yollarda da kış tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidildi. Salmankaş Geçidi'nin kış boyunca trafiğe kapalı olacağı öğrenildi. Ulaşım, bölgede alternatif olarak hizmet veren Şehit Hamit Şahin Tüneli üzerinden sağlanacak.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle tehlike arz eden Bayburt Araklı Dağbaşı, Balahor Yaylası yolu ve Soğanlı Geçidi, kış mevsimi boyunca ulaşıma kapalı tutulacak.

Türkiye'nin en tehlikeli yolu biri olarak bilinen ve özellikle kış aylarında büyük risk taşıyan Derebaşı virajları da kış şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan güzergahlar arasında yer aldı. Karayolları 106. Şube Şefliği, can ve mal güvenliği açısından söz konusu yol ağları ile geçitlerin kullanılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BAYBURT

