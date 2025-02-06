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Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş Devam Ediyor

Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş Devam Ediyor
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, düzenlenen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda asayiş olaylarındaki düşüşü duyurdu ve terör olaylarının yaşanmadığını vurguladı. 2024 ve 2025 Ocak ayları karşılaştırıldığında, birçok suçta dikkate değer azalmalar kaydedildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki basın mensuplarıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelerek, Bayburt'un asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 2024 ve 2025 yılının Ocak ayı asayiş olayları karşılaştırılarak, asayiş olaylarındaki düşüşe dikkat çekildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, Bayburt'ta terör olaylarının yaşanmadığını, asayiş olaylarında azalışın sürdüğünü, hırsızlık olaylarının hemen hemen bitme noktasına geldiğini vurguladı.

Trafik ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerin giderek arttığını belirten Vali Eldivan, asayiş konularının toplu bir şekilde değerlendirmesini yaparak, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının Ocak ayı ile 2025 yılının Ocak ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 6,8 azalış ve aydınlatma oranlarında her iki ayda da yüzde 100 olduğu için değişim olmamıştır. 2025 ocak ayındaki bu olaylar içerisinde hakaret suçlarında yüzde 60, kasten yaralamada yüzde 45 azalış sağlanmıştır. Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının Ocak ayı ile 2025 yılının Ocak ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 75 azalış ve aydınlatma oranlarında da her iki ayda da yüzde 100 olduğu için değişim olmamıştır. 2025 Ocak ayındaki bu olaylar içerisinde evden hırsızlık olaylarında yüzde 100, işyeri ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 100 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 azalış sağlanmıştır" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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