Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Önder'in doktorlarından endişelendiren sözler: Çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız

Önder'in cerrahına açık açık soruldu: Bundan sonra ne olacak?

Bayburt'ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt'ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta polisin durdurduğu araçta yapılan adli aramada, M.G.B isimli şahsın üzerinde metamfetamin ve bonzai maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin durduğu araç içerisinde adli arama yapıldı. Araçta bulunan M.G.B isimli şahsın üzerinde de arama yapan ekiplerce, bir miktar metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan M.G.B isimli şahıs üzerinde adli arama gerçekleştirildi, şüphelinin üzerinde bir miktar metamfetamin ve bonzai maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, cumhuriyet savcısı talimatıyla şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.