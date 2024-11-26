Üye Girişi
Haberler
İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı.

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Bayburt'ta Ahırın Daması Kar Yüzünden Çöktü

Bayburt'ta Ahırın Daması Kar Yüzünden Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Yolaltı köyünde Hayri Tekin'e ait ahırın damı aşırı kar yüküne dayanamayarak çöktü. Çöken damın altında kalan büyükbaş hayvanlar yaralandı. Tekin, olayın ardından ekonomik zararının yüksek olduğunu ifade etti.

Bayburt'ta aşırı kara dayanamayan ahırın damı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Yolaltı köyünde Hayri Tekin'e ait ahırın damı kardan çöktü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar çöken damın enkazında yaralandı.

Hayri Tekin, ekonomik zararının yüksek olduğunu belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sparta Prag Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sparta Prag Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BRATİSLAVA MİLAN maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.