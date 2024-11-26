Bayburt'ta Ahırın Daması Kar Yüzünden Çöktü
Bayburt'un Yolaltı köyünde Hayri Tekin'e ait ahırın damı aşırı kar yüküne dayanamayarak çöktü. Çöken damın altında kalan büyükbaş hayvanlar yaralandı. Tekin, olayın ardından ekonomik zararının yüksek olduğunu ifade etti.
Bayburt'ta aşırı kara dayanamayan ahırın damı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Yolaltı köyünde Hayri Tekin'e ait ahırın damı kardan çöktü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar çöken damın enkazında yaralandı.
Hayri Tekin, ekonomik zararının yüksek olduğunu belirtti. - BAYBURT