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Bayburt'ta 20 Bin Adet Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirildi

Bayburt'ta 20 Bin Adet Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirirken, bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yaptığı saha çalışmaları sonucunda 20 bin adet boş makaron ele geçirilirdi, konuyla alakalı bir şahısa adlı işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda şüphe üzerine durdurulan şahsa ait koli içerisinden 20 bin adet (100 kutu) bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. B.D isimli şüpheli şahıs hakkında da adli işlem uygulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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