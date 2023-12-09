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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Zehir Tacirlerine Operasyon Düzenledi

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul-Bayburt bağlantılı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda esrar, metamfetamin, hassas terazi, esrar öğütücüsü, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı İstanbul- Bayburt bağlantılı zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda esrar, metamfetamin, hassas terazi, esrar öğütücüsü, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirdi. 8 ev, 1 işyeri ve 4 araçta aramalar gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde imal ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar ile Bayburt ve İstanbul'da bağlantılı uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, şüphelilerin kendilerini arayan şahısları alıcılar ile buluşturdukları ve bir iş yerinde uyuşturucu madde satışının yapıldığı tespit edildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen bir ekip ile İstanbul İli, Pendik İlçesinde şüpheli şahısları takibe aldı. Bayburt ve İstanbul'da 5 şüpheliye ait 8 ev, 1 iş yeri ve 4 araçta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda; 31 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet esrar öğütücüsü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira para, 25 bin adet kaçak sigara ve çok sayıda uyuşturucu madde imal ticaretine yönelik olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 şüpheli ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayburt Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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