Bayburt-Gümüşhane Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt- Gümüşhane karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den Bayburt istikametine ilerleyen Sebahattin Levent (64) yönetimindeki 16 ARR 356 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan araç, ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Levent, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
