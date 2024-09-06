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Bayburt Group İnşaat Firmasına Ait Kamyon İle Pikap Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bayburt Group İnşaat firmasına ait kamyon, Erzurum'un İspir ilçesinde pikapla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bayburt Group İnşaat firmasına ait kamyon, Erzurum'un İspir ilçesinde pikapla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı Bayburt Group AŞ'ye ait hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen M.K.A yönetimindeki 53 EF 483 plakalı pikapla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü İ.K ile M.K.A yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum'a sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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