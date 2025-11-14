Bayburt-Erzurum Kara Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bayburt-Erzurum kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç, taş duvara çarparak yan devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'tan Erzurum'a seyir halinde bulunan 34 FU 2027 plakalı Fiat Fiorino hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan taş duvara çarptıktan sonra yan devrilerek durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar oluştu.
Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - BAYBURT