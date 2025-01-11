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Batman ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, 7 Tutuklama

Batman ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Batman ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 'torbacı' olarak bilinen 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Batman ve Van'da polis ekipleri tarafından düzenlenen "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Batman merkez, Kozluk ilçesi ve Van'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 811 gram eroin, 404 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 1 pompalı tüfek, 167 fişek ve 41 tüfek kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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