Üye Girişi
Haberler

Batman ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Batman ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman ve Ankara'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman ve Ankara'da "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı olduğu belirlenen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Uzun süren takipler sonucu adresleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için Batman kent merkezindeki 8 adres ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'daki bir adrese sabaha karşı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet captagon, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 16 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Ankara batman Hukuk Suç

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title