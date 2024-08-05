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Batman'ta Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi sikke ele geçirildi, müdahale edilen 185 olayda 202 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi sikke ele geçirildi, müdahale edilen 185 olayda 202 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, icra edilen operasyonlarda 13 kilo 747 gram kubar esrar, 1 kilo 680 gram toz esrar, 21 kök kenevir, 46 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bin 150 bronz sikke ele geçirilmiş olup 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Trafik güvenliği kapsamında 17 bin 353 aracın kontrol edildiği bildirilen açıklamada, yapılan kontroller neticesinde 912 sürücüye idari para cezası uygulandığı ve 91 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Ayrıca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 765 şahsın da yakalandığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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