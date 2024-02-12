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Batman-Siirt kara yolunda minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

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Batman-Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Batman- Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Beşiri Organize Sanayi Bölgesine işçi götüren seyir halindeki plakası öğrenilmeyen minibüs ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralan 15 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Siirt İş Kazası Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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