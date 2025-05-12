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Batman Merkezli Operasyonda 44 Çocuk İstismarcısı Yakalandı

Batman Merkezli Operasyonda 44 Çocuk İstismarcısı Yakalandı
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Batman merkezli olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığında satan ve alan 44 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu ve materyal ele geçirildi.

Batman merkezli 12 ilde çocuk istismarcılarına darbe

BATMAN - Batman merkezli 12 ilde, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığında satan ve alanların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 44 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı-satın aldığı tespit edilen 44 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Batman merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 kişi yakalandı, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve materyal ele geçirildi. Batman'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sek edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şüpheli savcılıkça, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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