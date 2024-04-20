Batman merkezli Odacılar Organize Suç Örgütü çökertildi

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. - ANKARA