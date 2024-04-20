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Batman merkezli Odacılar Organize Suç Örgütü çökertildi

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Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-30' operasyonlarında, Doğan Güney'in elebaşılığını yaptığı Odacılar olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Batman Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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