Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyetinden yapılan açıklamada, Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahsın göz altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çalışmalarında, Batman merkezli toplam 3 ilde, 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 26 Nisan günü operasyon icra edilmiş, 12 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli Makamlara çıkarılan şüpheli şahıslardan; 3'ü serbest bırakılmış, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Batman, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title