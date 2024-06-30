Üye Girişi
Haberler

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kahveci köyünde tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde tarlada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Kahveci köyünde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan anızlar rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede tüm bahçeyi saran alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle güçlükle söndürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kozluk Batman Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title