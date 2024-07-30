Batman'ın Kozluk ilçesinde anız yangını söndürüldü
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Batman'ın Kozluk ilçesinde anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Tuzlagözü köyünde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - BATMAN