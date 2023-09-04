Batman'ın Beşiri ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Yatkın Mahallesi'nde bir süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, yaralanan Seyfettin A. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - 3. Sayfa