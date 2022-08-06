Batman haberleri | Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Batman haberleri... Batman'da kafası su borusuna sıkışan kedinin kalbi durunca onu kurtaran itfaiye personeli kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Batman'da kafası su borusuna sıkışan kedinin kalbi durunca onu kurtaran itfaiye personeli kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Edinilen bilgilere göre, Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde su oluk borusuna sıkışan kediye gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedinin sıkıştığı yere gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı oluktan çıkardı. Yaptıkları ilk incelemede kedinin kalbinin durduğunu gören itfaiye personeli kediye uzun süre kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ekiplerin, hayata dönen kediye su verdikten sonra belediyeye bağlı hayvan barınağına teslim ettiği öğrenildi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Batman su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Batman haberleri | Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.