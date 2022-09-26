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Otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Batman'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

BATMAN - Batman'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Çevreyolu Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 AAS 852 plakalı pikap ile 72 ABC 858 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Pikap çarpışmasının etkisiyle devrildi. Her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Hasankeyf Batman 3. Sayfa Haberler

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