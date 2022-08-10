Batman 3. sayfa haberleri | Batman'da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kamerada

Batman 3. sayfa haberine göre Batman'da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kamerada Batman'da bir kişi, kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak seyahat etti.

Batman'da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kamerada

BATMAN - Batman'da bir kişi, kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak seyahat etti. O anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Batman kent merkezinde meydana gelen olayda 1 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan canını tehlikeye atarak bir kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak kilometrelerce yol yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamaralarına yansıdı.