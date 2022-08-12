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Batman haberi: Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

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Batman haberi: Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

Batman haberi: Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hilal Mahallesi'nde evinin balkonunda oturan İbrahim Katlan'a (50) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda İbrahim Katlan hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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