Batman haberleri | Batman'da elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Batman'da elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

BATMAN - Batman'da elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Batman Çamlıtepe Mahalle'sinde elektrik trafosu bir anda alev aldı. Paniğe neden olan yangın, trafonun hemen yanında bulunan evlere ve ağaçlara ulaşmadan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.