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Batman haberi | Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Batman haberi | Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman bölgesinden gelen habere göre Batman'da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada karton koliler içerisinde 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada karton koliler içerisinde 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Batman il merkezinde durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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