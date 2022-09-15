Batman haberi | Batman'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Batman haberi: Batman-Siirt çevre yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Batman- Siirt çevre yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Alınan bilgilere kaza, sabah saat 04.11 sıralarında Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ters yöne doğru dönüşünü almaya çalışan bir araçla karşı yönden gelen otomobil çarptı. İsimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobillerde yaşanan kazada bir kişinin öldüğü öğrenildi. Araçların hurdaya döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman Siirt 3. Sayfa Haberler

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