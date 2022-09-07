Son dakika haber | Batman'da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Batman'da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bittiBATMAN Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Batman'da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti BATMAN Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ev sahibi kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesinde iş adamı Suat Özperk ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kiracı Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş Batman kiracı 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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