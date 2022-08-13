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Cadde ortasında meydan dayağı kamerada

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Cadde ortasında meydan dayağı kamerada Batman'da Diyarbakır Caddesi üzerinde borçlu olduğu iddia edilen şahsa bir grup meydan dayağı attı.

Cadde ortasında meydan dayağı kamerada

BATMAN - Batman'da Diyarbakır Caddesi üzerinde borçlu olduğu iddia edilen şahsa bir grup meydan dayağı attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Batman'da Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsa alacaklı olduğu iddia edilen grup tarafından meydan dayağı atıldı. Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi. Edinilen bilgilerde ise iddiaya göre, dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Emrullah Işık - 3. Sayfa

Diyarbakır Batman 3. Sayfa Haberler

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