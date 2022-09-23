Batman haber: Batman'da anne ve bebeği karşıya geçemedi

Batman haberlerine göre Batman'da anne ve bebeği karşıya geçemedi Batman'da bir anne bebeğiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı.

Batman'da anne ve bebeği karşıya geçemedi

BATMAN - Batman'da bir anne bebeğiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Siirt Çevre yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Anne bebeğiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalırken 01 CRR 68 pkalalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve bebek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ve bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.