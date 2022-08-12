Batman haber... Batman'da 2 kişiyi öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Batman haberler... Batman'da iki ayrı cinayetin zanlısı olarak hakkında arama kararı bulunan E.E., jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman'da iki ayrı cinayetin zanlısı olarak hakkında arama kararı bulunan E.E., jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2020'de tartıştığı bir kişiyi öldürdükten sonra firari olan ve dün Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde yaşanan tartışmada öldürülen C.D cinayetine de adı karışan E.E., ailesinin ikna etmesi ile jandarma ekiplerince yakalanarak göz altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, öldürülen C.D.'nin cenazesinin yapılan otopsinin ardından Kozluk ilçesinde aile mezarlığında defnedildiği belirtildi. - BATMAN