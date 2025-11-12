Batman Güney Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken konttrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN