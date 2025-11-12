Haberler

Batman Güney Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken konttrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
