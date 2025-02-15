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Batman-Diyarbakır Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı

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Batman Diyarbakır karayolunda delik direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Batman Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 NS 155 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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