Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fesih Barut Diyarbakır'da Defnedildi

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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fesih Barut, Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Kazada diğer kayıplar da farklı şehirlerde toprağa verildi.

Batman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Fesih Barut Diyarbakır'da defnedildi

DİYARBAKIR - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Fesih Barut Diyarbakır'da defnedildi.

Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'dan Diyarbakır'a getirildi. Barut, cenaze namazının kılınmasıyla Yeniköy Asri Mezarlığında defnedildi.

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, Batman'da defnedilmişti.

Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, yarın Diyarbakır'dan Elazığ'a gönderilip defnedilecek. Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül ise, Ankara'da toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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