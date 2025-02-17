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Batman'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Batman-Kozluk yolunda meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Yaralılardan biri hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Batman'da meydan gelen kazada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman- Kozluk yolunda dün sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savrulmuştu. Kazada yaralanan M.E. (25), M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Durumu ağır olan Pişkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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