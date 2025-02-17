Batman'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da meydan gelen kazada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman- Kozluk yolunda dün sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savrulmuştu. Kazada yaralanan M.E. (25), M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Durumu ağır olan Pişkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN