Batman'daki Cami İnşaatında Yangın

Batman'daki Cami İnşaatında Yangın
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Batman'da Atatürk Parkı yakınındaki cami inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

Batman'da Atatürk Parkı'na bitişik alanda yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı.

Olay, Batman kent merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede inşaat alanını sardı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, inşaat alanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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