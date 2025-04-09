Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Batman'da Zincirleme Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da zincirleme motosiklet kazası: 4 yaralı

BATMAN - Batman'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde merkez Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden 3 motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüleri Veysel Ş., İbrahim Ç., Ömer Ç.. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.