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Batman'da Zihinsel Engelli Genç Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Batman'da Zihinsel Engelli Genç Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli 26 yaşındaki genç, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Batman Belde Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç. (26) isimli gence sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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