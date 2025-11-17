Haberler

Batman'da Yüzüğü Sıkışan Kadına İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinden Ortak Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da parmağına yüzük takan 52 yaşındaki Aslıhan Orak, sıkışan yüzüğü çıkaramadığı için hastaneye başvurdu. İtfaiye ekipleri, sağlık personelinin gözetiminde yüzüğü başarıyla keserek çıkardı.

Batman'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla çıkarıldı.

Kentte yaşayan 52 yaşındaki Aslıhan Orak parmağına taktığı yüzüğün sıkışması sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Orak'ın şişen parmağındaki yüzük, hastane imkanlarıyla çıkarılamayınca devreye Batman itfaiye ekipleri girdi. Sağlık personelinin gözetiminde, itfaiye erleri mini spiral kesici makineyi kullanarak yüzüğü titizlikle kesti. Ekiplerin ortak ve dikkatli müdahalesi sayesinde, parmakta herhangi bir hasar oluşmadan yüzük başarıyla çıkarıldı.

Hastane yetkilileri, bu tarz acil durumlarda sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.