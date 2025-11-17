Batman'da Yüzüğü Sıkışan Kadına İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinden Ortak Müdahale

Batman'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla çıkarıldı.

Kentte yaşayan 52 yaşındaki Aslıhan Orak parmağına taktığı yüzüğün sıkışması sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Orak'ın şişen parmağındaki yüzük, hastane imkanlarıyla çıkarılamayınca devreye Batman itfaiye ekipleri girdi. Sağlık personelinin gözetiminde, itfaiye erleri mini spiral kesici makineyi kullanarak yüzüğü titizlikle kesti. Ekiplerin ortak ve dikkatli müdahalesi sayesinde, parmakta herhangi bir hasar oluşmadan yüzük başarıyla çıkarıldı.

Hastane yetkilileri, bu tarz acil durumlarda sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı. - BATMAN