Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı

Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman kent merkezi Acetler Kavşağında meydana geldi. Karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına 21 DL 720 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN