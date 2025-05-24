Batman'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı
Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgelere göre, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa