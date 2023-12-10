Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı
Batman-Siirt çevreyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan N.E.'ye (32) otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye sevk edildi.
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman- Siirt çevreyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan N.E.'ye (32) otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN