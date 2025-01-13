Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan

Batman'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Kazada Yaralandı

Batman'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Kazada Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 80 yaşındaki A.P., yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olayda başını sert zemine çarpan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Batman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı vatandaş, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Belde Mahallesi Batman Müftülüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 80 yaşında A.P. isimli yayaya, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen yaşlı adam, başını sert zemine çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yapılan son zamma isyan etti
img

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
img

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ocak Uzak Şehir, 9. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Hamburg - İstanbul Hattı filmi İstanul'da nerede çekildi? Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? SON DAKİKA Fatih Aydın nerede? Esra Erol Fatih Aydın olayında son durum nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.