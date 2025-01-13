Batman'da Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Kazada Yaralandı

Batman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı vatandaş, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Belde Mahallesi Batman Müftülüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 80 yaşında A.P. isimli yayaya, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen yaşlı adam, başını sert zemine çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN