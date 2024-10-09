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Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu
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Batman Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan narkotik köpeği Linda ile aramada 247 gram uyuşturucu skunk madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Batman Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Linda desteğiyle yapılan aramada 247 gram uyuşturucu skunk madde ele geçirildi. Olayda göz altına alınan bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Batman Diyarbakır yolu üzeri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında bir otobüs durdurulmuş, durdurulan otobüste narkotik köpeği Linda ile yapılan arama neticesinde 247 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiştir. Olayda göz altına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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