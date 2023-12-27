Batman'da yoğun sis nedeniyle kamyonun çarptığı inekler telef oldu
Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda bir kamyonun çarptığı iki inek telef oldu. İnekler olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonun çarptığı iki inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikameti Bıçakçı köyü mevkiinde bir kamyonun yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çarptığı iki inek telef oldu. İnekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN