Batman'da yoğun sis nedeniyle kamyonun çarptığı inekler telef oldu

Batman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonun çarptığı iki inek telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikameti Bıçakçı köyü mevkiinde bir kamyonun yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çarptığı iki inek telef oldu. İnekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN