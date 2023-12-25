Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Batman'da karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Sultana dağında kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Sason ilçesinden yaklaşık 40 kilo metre uzaklıkta olan Yakabağ köyüne gitmeye çalışan 1 araçta bulunan 4 kişi araçlarının karda saplanması sonucunda yolda mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü zirvede yaklaşık 3 saat mahsur kalan vatandaşların yardım talep etmesi üzerine bölgeye, İlçe şantiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.

"Çok soğuk bir hava var donmak üzereyken jandarma bizi kurtardı"

Köy yolunda kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, jandarma tarafından kurtarıldıklarını belirtti. Vatandaşlardan Cengiz Bulut, "Yakabağ köyüne gidiyorduk. Sulatana dağında mahsur kaldık. Burada çok kar var. Allah onlardan razı olsun, jandarma ve Özel idareye bağlı şantiye ekipleri gelip bizleri kurtardı. Havalar çok soğuk eksi 10 dereceyi buluyor. Biz burada çok üşüdük. Yaklaşık 3 saat burada mahsur kaldık adeta donduk soğuktan. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.