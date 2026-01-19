Haberler

Gercüş'te karda mahsur kalan hasta ve ambulans kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan hastalar ve araçlar için belediye ekipleri seferber oldu. Bir hasta, kurtarma çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide mahsur kalan hastalar ve ambulanslar için ekipler seferber oldu.

Gercüş ilçesi Ulaş köyünde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta, ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarılarak Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Operasyon sırasında kara saplanan ve ilerleyemeyen ambulansın da yolu açılarak güvenli bölgeye tahliyesi sağlandı.

İlçe Özel İdare ekipleri kar altındaki yolları açık tutmak ve mahsur kalanların imdadına yetişmek için 24 saat esaslı bir çalışma yürütüyor. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş süreci yakından takip ederek, ekiplerin özverili çalışması sayesinde can kaybı yaşanmadan tüm mahsur kalanlara ulaşıldığını ve yol açma çalışmalarının ilçenin her noktasında titizlikle devam ettiğini vurguladı. - BATMAN

