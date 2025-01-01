Batman'da Yılbaşı Denetimi: Alkol Kontrolleri Yapıldı

Batman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi gerçekleştirdi.

Kentte, yılbaşı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ayrıca kontrol noktasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı. Bu noktalarda narkotik arama köpeği "Maili" de polis memurunun gözetiminde bagaj ve araçların her tarafını didik didik aradı. - BATMAN